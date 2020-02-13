У мережі з'явився челендж з магічною мітлою: вам слабо?

В інтернеті набирає популярності челендж під назвою #broomchallenge. Його суть в тому, щоб встановити мітлу вертикально без підтримки і хитрощів.

Безліч людей знімають на камеру мітли і віники, що стоять самі по собі. Багато хто влаштовує додаткові "магічні" шоу.

І ще: KoalaChallenge: у мережі запустили челендж, який допоможе тваринам Австралії

Деякі користувачі говорять про гравітаційний феномен, через який мітла стоїть у вертикальному положенні. З'явилася навіть інформація про те, що такі дані повідомили в NASA.

У космічному агентстві відреагували на чутки. Вчені також на камеру встановили віник і наголосили, що це виключно закони фізики, а не феномен. Суть в тому, що основа мітли широка, і під прямим кутом її можна врівноважити.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn’t believe it at first but OMG! pic.twitter.com/M0HCeemyGt — mk (@mikaiylaaaaa) February 10, 2020

yo hell nawe pic.twitter.com/JMvsHbfEQt — him is me. (@_MisterKing) February 10, 2020



Astronaut Alvin Drew and scientist Sarah Noble respond to the #BroomstickChallenge, showing that basic physics works every day of the year — not just February 10th. pic.twitter.com/4TTbI3mvzd — NASA (@NASA) February 11, 2020

Читайте також: У мережі запустили простий челендж, який чоловікам не під силу: кумедні відео