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У мережі з'явився челендж з магічною мітлою: вам слабо?

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broomchallenge - фото 1
broomchallenge

В інтернеті набирає популярності челендж під назвою #broomchallenge. Його суть в тому, щоб встановити мітлу вертикально без підтримки і хитрощів.

Безліч людей знімають на камеру мітли і віники, що стоять самі по собі. Багато хто влаштовує додаткові "магічні" шоу.

І ще: KoalaChallenge: у мережі запустили челендж, який допоможе тваринам Австралії

Деякі користувачі говорять про гравітаційний феномен, через який мітла стоїть у вертикальному положенні. З'явилася навіть інформація про те, що такі дані повідомили в NASA.

У космічному агентстві відреагували на чутки. Вчені також на камеру встановили віник і наголосили, що це виключно закони фізики, а не феномен. Суть в тому, що основа мітли широка, і під прямим кутом її можна врівноважити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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