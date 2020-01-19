KoalaChallenge: у мережі запустили челендж, який допоможе тваринам Австралії

Щодня у мережі з'являється безліч кумедних челенджів, у яких беруть участь сотні, а то й тисячі користувачів. Розповідаємо вам, що таке #KoalaChallenge та як до нього долучитися.

Головна задача учасника челенджу #KoalaChallenge – зобразити розслаблену коалу, що висить на дереві.

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Американський виробник спортивних напоїв Fitaid запустив в Instagram #KoalaChallenge. Мета – допомогти тваринам, які постраждали під час пожеж в Австралії. У компанії пообіцяли пожертвувати по 5 доларів за кожне опубліковане відео з позначками #KoalaChallenge і #FITAID.

Сам челендж полягає в тому, що учасник зображує розслаблену коалу, яка висить на дереві. За умовами челенджу, учасник лягає на спортивну лавку, охоплює її руками і ногами, а потім пролазить під нею, не торкаючись тілом підлоги.

Ми ж нагадаємо про 6-річного хлопчика, який власними зусиллями зумів зібрати понад 200 тисяч доларів на порятунок тварин, які постраждали від пожеж в Австралії. Для цього хлопчина ліпив милі фігурки коал, які кожен охочий міг придбати. Всі отримані гроші перераховувалися на спеціальний фонд.

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