У мережі запустили простий челендж, який чоловікам не під силу: кумедні відео

У мережі набирає популярність незвичайний "гендерний" челендж зі стільцем – chair challenge. Люди знімають на відео, як вони виконують елементарні умови флешмобу, але з якоїсь причини, чоловікам це не вдається. Веселі ролики активно публікують в YouTube.

На відео показано, які дії необхідно виконати. Потрібно стати обличчям до стіни, відміряти від неї відстань на три ступні. Потім нагнутися вперед, упершись головою в стіну під прямим кутом. Після цього учасники челенджу беруть стілець або табурет і притискають його до грудей. Суть завдання в тому, щоб з такого положення піднятися.

І ще: Дівчина станцювала запальний танець у київському метро: веселе відео

Але ж не всі можуть справитися з таким флешмобом. Так, чоловіки пасуть задніх через особливість фізіології. І вчені пояснюють таку "гендерну нерівність" тим, що у чоловіків центр ваги зосереджується над стільцем, а у жінок залишається над ногами.

Читайте також: Відро для сміття зробило сексуальне фото моделі вірусним