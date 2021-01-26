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КіберКрай: дивіться трейлер українського коміксу з Павлом Зібровим

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Дивіться трейлер коміксу КіберКрай - фото 1
Дивіться трейлер коміксу КіберКрай

Видавництво The Will Production випустило комікс КіберКрай. Пропонуємо глянути трейлер з Павлом Зібровим, а потім уже відправлятися за покупками крутого коміксу!

Комікс КіберКрай розповість нам про альтернативний всесвіт. Нас перенесуть в Україну 80-х років минулого століття, коли вона переживає пік технологічної революції.

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Роботизація цілком і повністю проникає у всі сфери суспільства та навіть у музику. Але не всі готові прийняти нові реалії. Зокрема наш герой детектив Зі (Павло Зібров). Він потрапляє у вир подій навколо обрання нового глави уряду – надпотужної Електронно-Обчислювальної Машини "Оріон-1" в той час, коли країною шириться секта луддитів.

КіберКрай – дивіться онлайн трейлер українського коміксу з Павлом Зібровим:

Комікс КіберКрай – атомна суміш ретро-вейву, бойовика, фантастики, комедії та детективу. Тож гайда читати крутий український комікс разом!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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