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Перший комікс про Бетмена продали за шалену суму

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Перший комікс про Бетмена продали за шалену суму - фото 1

Перший комікс за участю Бетмена продали на аукціоні за 1,5 мільйона доларів – він став найдорожчою проданою копією історії про темного лицаря. Іншу копію 27-го випуску Detective Comics 1939 року вже купували на аукціоні 10 років тому, проте тоді її придбали за 1 075 000 доларів.

Річ у тому, що якість двох копій відрізнявся: недавно проданий комікс не був відновлений і мав оцінку 7.0 (лише ще одна копія коміксів має таку високу оцінку якості), а попередній проданий 27-й випуск Detective Comics так високо не оцінили.

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Перший комікс про Бетмена продали за шалену суму - фото 436107

"Я зовсім не здивований результатом. Зрештою, це одна з найкращих копій одного з найважливіших коли-небудь виданих коміксів, які ви коли-небудь бачили", – зазначив віцепрезидент аукціону Баррі Сандовал Heritage Auctions.

Художник Боб Кейн і письменник Білл Фінгера вперше познайомили читачів з Бетменом в оповіданні "Справа про хімічний синдикат" 27-й випуску Detective Comics.

Продаж історії Темного лицаря за 1,5 мільйона доларів стала не найдорожчою в історії коміксів. У 2014 році копію коміксу з першою появою Супермена, з оцінкою якості 9.0, продали на eBay за 3,2 мільйона доларів.

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Джерело: hollywoodreporter
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