У мережі з'явилося перше відео з Redmi Note 8

Після серії чуток про плани Xiaomi представити смартфон з 64-мегапіксельною камерою віцепрезидент компанії і глава бренду Redmi Лю Вейбінг опублікував відеоролик з процесом складання Redmi Note 8. І саме цей гаджет отримає сенсор від Samsung на 64 Мп.

У відеоролику, розміщеному в соціальній мережі Weibo, показаний процес складання Redmi Note 8 безпосередньо на конвеєрній лінії. Глава компанії відзначив, що саме ця модель отримає основну камеру з роздільною здатністю 64 мегапікселів.

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Камера пристрою, судячи з відеоролика, буде представлена ​​відразу чотирма модулями: згаданим вище основним, телевиком, ширококутним і датчиком глибини для портретної зйомки.

За словами топ-менеджера Xiaomi, серійне виробництво Redmi Note 8 почалося ще два тижні тому. Схоже, що презентація смартфона відбудеться найближчим часом. Яких-небудь додаткових характеристик глава бренду не розкриває.

Нагадаємо, що 20 серпня відбудеться анонс європейської версії Redmi K20 Pro – Xiaomi Mi 9T Pro. Гаджет отримав топове "залізо" Snapdragon 855, безрамковий дисплей з фронтальною камерою, що виїжджає з корпусу, а також акумулятор на 4000 мАг.

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