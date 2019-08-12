Samsung Galaxy Note10+ 5G: камеру нового смартфона визнали найкращою на ринку

З моменту презентації Samsung Galaxy Note10 і Note10+ пройшло всього кілька днів. За цей час камеру смартфона встигли не тільки порівняти з одним з головних конкурентів – iPhone XS, – але і провести ретельний розбір фотографічних можливостей у лабораторії авторитетного видання DxOMark.

Тестувати в DxOMark вирішили флагманську модель пристрою Galaxy Note10+ 5G. У гаджета чотири камери: основна з фокусною відстанню 26 мм, варіативною світлосилою f / 1,5 - 2,4 і роздільною здатністю 12 Мп, ширококутна (13 мм, 16 Мп, f / 2,2), телевик (52 мм, 12 Мп , f / 2,1) і ToF-датчик для портретного режиму. Під час тестування фахівці відзняли близько 1,5 тисячі фотографій і понад дві години відео у різних умовах.

Варте уваги: ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

Galaxy Note 10+ 5G прекрасно справляється з фото- та відеойозмкою. У порівнянні з Galaxy S10 5G у новинки є кілька переваг, які полягають у поліпшених алгоритмах зйомки. У смартфона немає проблем з визначенням експозиції у різних умовах освітленості. Коли світла занадто багато, широкий динамічний діапазон рятує ситуацію – у фотографій відмінна передача білих і темних кольорів з правильною експозицією на обличчях.

У більшості тестованих умов не виникне проблем з балансом білого, насиченістю та передачею кольору. В умовах низької освітленості матриця Galaxy Note10+ 5G все ж трішки шумить, але при цьому баланс з текстурою фотографії цілком допустимий.

При використанні 2-кратного оптичного збільшення фотографії мають високий рівень деталізації. При застосуванні великих фокусних відстаней активація цифрового зуму залишає свій слід на знімках у вигляді незначних шумів і артефактів, але з допустимим рівнем.

Помітно, що в Galaxy Note10 + 5G компанія істотно поліпшила алгоритм промальовування боке в портретному режимі в порівнянні з Galaxy S10 5G. Ефект переходу контурної різкості до фонового розмиття виглядає дуже реалістично. Під час випробувань жодного разу не виникло проблеми з автоматичним фокусуванням і вбудованим спалахом, як при одинарних, так і при серійних зйомках.

Фахівці DxOMark назвали Galaxy Note10+ 5G найкращим смартфоном з точки зору якості відеозапису. Відеозйомка відрізняється точністю, широким динамічним діапазоном, прекрасною деталізацією, швидким автофокусом і добре показала себе системою стабілізації.

З характерних особливостей камери Galaxy Note10+ 5G тестувальники відзначили злегка перенасичені кольори в сонячну погоду, рідкісні прорахунки в оцінці глибини різкості при промальовуванні боке, випадкові цифрові шуми в умовах низького освітлення при зйомці в приміщенні і на вулиці, а також змазування деталей при занадто великому наближенні і використання цифрового масштабування.

Сумарно Galaxy Note10+ 5G набрав 118 балів за якістю фотозйомки і 101 бал при оцінці відеозйомки. Середній результат гаджета – 113 балів і перший рядок у рейтингу смартфонів з найкращими камерами.

Другу позицію з результатом у 112 балів посідає Huawei P30 Pro, на третій розташувався Galaxy S10 5G з аналогічним підсумком. Замикають першу п'ятірку смартфони Honor 20 Pro і OnePlus 7 Pro, які набрали по 111 балів.

Читайте також: Транспорт майбутнього: 5 причин купити електросамокат