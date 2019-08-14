Офіційно: Xiaomi оголосила дату анонсу топового смартфона Mi 9T Pro

Xiaomi офіційно завершила низку витоків і чуток про дату випуску флагманського смартфона Mi 9T Pro. Згідно з публікацією одного з європейських підрозділів компанії, новинка дебютує вже на наступному тижні.

Згідно з публікацією на офіційній Facebook-сторінці нідерландського підрозділу Xiaomi, смартфон на базі процесора Snapdragon 855 представлять наступного вівторка, 20 серпня.

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Апарат уже кілька днів доступний для замовлення в одного з місцевих ритейлерів. Очікується, що ціна новинки складе € 429 за версію 6/64 ГБ і € 479 за конфігурацію з 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Xiaomi Mi 9T Pro оснастять AMOLED-дисплеєм діагональ. 6,39-дюйма, потрійною основною камерою, акумулятором на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки і модулем NFC.

Старт продажів очікується на ринках Бельгії, Нідерландів і Люксембургу, пізніше апарат з'явиться і в інших європейських регіонах.

Новинка надійде на ринок в білому, червоному, чорному і синьому кольорах корпусу.

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