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У мережі з'явилося архівне фото зі зйомок ДРУЗІВ

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У мережі з'явилося архівне фото зі зйомок ДРУЗІВ - фото 1

Зірка популярного американського серіалу Друзі Кортні Кокс несподівано порадувала шанувальників. Вона показала архівну фотографію, яка була зроблена в кінці зйомок комедійного телешоу.

На фотографії за накритим столом сидять всі шість головних акторів популярного серіалу – сама Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Девід Швіммер і Метт Леблан.

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"Остання вечеря" перед зйомкою останнього епізоду Друзів 23 січня 2004 року", – так підписала фото Кокс. Першим, хто відреагував на фото, була Еністон. Знаменитість залишила коментар у вигляді трьох емодзі, як плачуть.

Серіал Друзі визнаний одним з найкращих комедійних серіалів в історії американського телебачення. Шоу має безліч нагород і премій, включаючи Еммі та Золотий глобус. Його показували з вересня 1994 року по травень 2004 року. Фінальний епізод подивилися 52,5 мільйона осіб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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