У Сімпсонах передбачили новий смертельний вірус: фотофакт

У популярному анімаційному серіалі Сімпсони знайшли передбачення смертельного коронавірусу, який лютує в Китаї. На відповідний епізод звернули увагу користувачі Twitter.

В одній із серій Сімпсонів вірус потрапляє в США через посилку, яка, приходить у Спрингфілд з Японії.

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"Сімпсони знову передбачили спалах смертельного вірусу?", – таке повідомлення залишив у Twitter один із користувачів. Юзер мав на увазі 21 серію четвертого сезону Сімпсонів під назвою "Кайдани Мардж". Епізод, в якому у Спрингфілді починається епідемія грипу, вперше був показаний в травні 1993 року.

Not quite accurate but did the Simpsons once again predict that there was gonna be a deadly virus outbreak? #coronavirus pic.twitter.com/sc7KDbjAqH — Luke Meggitt (@meggitt95) January 20, 2020

Відзначимо, що кількість загиблих від китайського коронавірусу nCoV вже досягла 17 осіб. А кількість інфікованих людей збільшилася до 444. Більшість випадків зараження смертельним вірусом зареєстровано в місті Ухань. Кілька випадків в Японії, Південній Кореї, Таїланді та США.

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