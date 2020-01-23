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У Сімпсонах передбачили новий смертельний вірус: фотофакт

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У Сімпсонах передбачили новий смертельний вірус: фотофакт - фото 1

У популярному анімаційному серіалі Сімпсони знайшли передбачення смертельного коронавірусу, який лютує в Китаї. На відповідний епізод звернули увагу користувачі Twitter.

В одній із серій Сімпсонів вірус потрапляє в США через посилку, яка, приходить у Спрингфілд з Японії.

До слова: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика

"Сімпсони знову передбачили спалах смертельного вірусу?", – таке повідомлення залишив у Twitter один із користувачів. Юзер мав на увазі 21 серію четвертого сезону Сімпсонів під назвою "Кайдани Мардж". Епізод, в якому у Спрингфілді починається епідемія грипу, вперше був показаний в травні 1993 року.

Відзначимо, що кількість загиблих від китайського коронавірусу nCoV вже досягла 17 осіб. А кількість інфікованих людей збільшилася до 444. Більшість випадків зараження смертельним вірусом зареєстровано в місті Ухань. Кілька випадків в Японії, Південній Кореї, Таїланді та США.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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