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Коронавірус Карантин 1 вересня

У мережі з'явилось відео з волонтерською роботою принца Гаррі та Меган Маркл

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Меган Маркл і принц Гаррі долучились до акції back to school - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі долучились до акції back to school / gettyimages

У інстаграм-акаунті благодійної організації Baby2Baby з'явився відеоролик, в якому можна побачити Меган Маркл і принца Гаррі за волонтерською роботою. Просто гляньте, які вони милі!

Кілька днів тому пара брала участь у роздачі шкільного приладдя учням із малозабезпечених сімей, які зіштовхнулися з додатковими труднощами у період пандемії коронавірусу.

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"Ми були неймовірно схвильовані тим, що минулого тижня під час акції back to school до нашої команди приєдналися герцог і герцогиня Сассекські. Вони провели час з учнями, які повертаються до дистанційного навчання через COVID-19. Дякуємо вам за усмішки на обличчях дітей і батьків, яким ми служимо, і за допомогу в забезпеченні їх необхідним приладдям, предметами гігієни та одягом", – йдеться в описі до посту.

Раніше Меган Маркл поговорила з активісткою Глорією Стайн про важливість голосування на майбутніх виборах президента США. Зйомки відео-інтерв'ю пройшли на задньому дворі будинку герцога і герцогині Сассекських у Санта-Барбарі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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