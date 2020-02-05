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У мережі з'явилось відео подорожі Грети Тунберг через Атлантику

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Грета обіцяє серію таких роликів - фото 1
Грета обіцяє серію таких роликів

У мережі з'явився перший ролик документального відео про подорож Грети Тунберг через Атлантику на початку грудня 2019 року. Його виклала на своєму YouTube-каналі австралійська пара Райлі Вітелум і Елайн Караусу.

Саме вони підвезли екоактивістку та її батька на своєму човні з Північної Америки до Європи (Лісабон), на конференцію Організації Об'єднаних Націй з питань клімату, що проходила в Мадриді.

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Разом з Тунберг і її батьком вони подолали 3200 морських миль. У першому ролику розповідається, як пара зв'язалася з Тунберг, показані спальні місця екіпажу, як проводився інструктаж з безпеки і як в цілому влаштований човен.

Грета Тунберг написала у своєму твіттері, що на YouTube-каналі Райлі Вітелума і Елайн Караусу з'являться й інші ролики про подорож протягом наступних кількох тижнів.

Австралійська пара вже 5 років борознить океани (віднедавна робить це зі своїм однорічним сином) на своєму човні La Vagabonde і викладає відео про свої пригоди.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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