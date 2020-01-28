У мережі з'явилось перше зображення електричного пікапа General Motors

Компанія General Motors показала тизер електричного пікапа й оголосила про переорієнтацію детройтського заводу D-HAM (Detroit-Hamtramck) на виробництво батарейних автомобілів. Сума інвестицій у підприємство складе 2,2 мільярда доларів, і крім пікапа там збиратимуть безпілотник Cruise Origin.

"Завдяки цим інвестиціям GM зробить великий крок вперед, перетворивши мрії про повністю електричне майбутнє на реальність, – заявив президент General Motors Марк Ройс під час пресконференції. – Наш електричний пікап стане першим у лінійці батарейних вантажівок, які встануть на конвеєр у найближчі роки".

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Уже відомо, що початок виробництво пікапа, який, за чутками, відродить марку Hummer, заплановано на кінець 2021 року. На відміну від Tesla Cybertruck, майбутній пікап GM збереже класичні пропорції. З чуток, ціна позашляховика складе близько 90 тисяч доларів. Це значно більше, ніж зараз просять за розкішний GMC Sierra Denali HD (від 56 600 доларів).

Так виглядатиме новий пікап від GM

Сума додаткових інвестицій в оснащення і запуск конвеєра складе 800 мільйонів доларів. Їх витратять на переобладнання фарбувальних цехів, модернізацію верстатів і контрольного обладнання. Ще 2,5 мільярда доларів виділить GM-LG Chem на організацію виробництво акумуляторних осередків в Лордстауні, штат Огайо, США. З них збиратимуть тягові батареї для всіх електричних моделей General Motors.

Через деякий час після початку виробництва пікапів на заводі D-HAM почнеться складання безпілотників Cruise Origin. У майбутньому вони стануть частиною транспортної системи під управлінням фірми Cruise. За підрахунками, після запуску шатлів у комерційну експлуатацію середня сім'я, яка використовує особистий автомобіль або каршерінг, зможе заощадити на рік до п'яти тисяч доларів, просто пересівши на безпілотник.

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