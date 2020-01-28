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У мережі з'явилось перше зображення електричного пікапа General Motors

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GM готує до випуску новий пікап - фото 1
GM готує до випуску новий пікап

Компанія General Motors показала тизер електричного пікапа й оголосила про переорієнтацію детройтського заводу D-HAM (Detroit-Hamtramck) на виробництво батарейних автомобілів. Сума інвестицій у підприємство складе 2,2 мільярда доларів, і крім пікапа там збиратимуть безпілотник Cruise Origin.

"Завдяки цим інвестиціям GM зробить великий крок вперед, перетворивши мрії про повністю електричне майбутнє на реальність, – заявив президент General Motors Марк Ройс під час пресконференції. – Наш електричний пікап стане першим у лінійці батарейних вантажівок, які встануть на конвеєр у найближчі роки".

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Уже відомо, що початок виробництво пікапа, який, за чутками, відродить марку Hummer, заплановано на кінець 2021 року. На відміну від Tesla Cybertruck, майбутній пікап GM збереже класичні пропорції. З чуток, ціна позашляховика складе близько 90 тисяч доларів. Це значно більше, ніж зараз просять за розкішний GMC Sierra Denali HD (від 56 600 доларів).

Так виглядатиме новий пікап від GM - фото 382572
Так виглядатиме новий пікап від GM

Сума додаткових інвестицій в оснащення і запуск конвеєра складе 800 мільйонів доларів. Їх витратять на переобладнання фарбувальних цехів, модернізацію верстатів і контрольного обладнання. Ще 2,5 мільярда доларів виділить GM-LG Chem на організацію виробництво акумуляторних осередків в Лордстауні, штат Огайо, США. З них збиратимуть тягові батареї для всіх електричних моделей General Motors.

Через деякий час після початку виробництва пікапів на заводі D-HAM почнеться складання безпілотників Cruise Origin. У майбутньому вони стануть частиною транспортної системи під управлінням фірми Cruise. За підрахунками, після запуску шатлів у комерційну експлуатацію середня сім'я, яка використовує особистий автомобіль або каршерінг, зможе заощадити на рік до п'яти тисяч доларів, просто пересівши на безпілотник.

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Джерело: Motor
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