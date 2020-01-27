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Популярний позашляховик Suzuki Jimny зникне з ринку Європи

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Suzuki Jimny - фото 1
Suzuki Jimny / autoexpress

Компактний позашляховик Suzuki Jimny може зникнути з ринку Європи вже у 2021 році. Читайте, чому.

У 2021 році в Європі почнуть діяти нові, більш жорсткі вимоги до рівня шкідливих викидів, що спричинить зникнення деяких популярних моделей. Серед "жертв" – японський компактний позашляховик Suzuki Jimny.

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Саме популярність і зіграла з Jimny злий жарт. Крім того, що 1,5-літровий мотор позашляховика виявився не досить "чистим" для нових суворих європейських норм, великий попит на модель псує середній показник модельної лінійки Suzuki за викидами СО2.

Але, як пише видання, прощатися з Jimny рано, оскільки компанія планує повернути його в Європу в вигляді спеціально створеної модифікації, що підпадає під визначення комерційного транспортного засобу.

Популярний позашляховик Suzuki Jimny зникне з ринку Європи - фото 382261

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Джерело: autoexpress
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