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Зовнішність Skoda Octavia RS і Octavia Scout розкрили до прем'єри
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Екстер'єр нових модифікації Skoda Octavia розкрили завдяки прев'ю фірмової інформаційно-розважальної системи Columbus. Скріншоти зображень розмістили на чеському форумі марки. Паралельно компанія Skoda поділилася подробицями про технічну начинку Octavia RS, назвавши дату дебюту автівок.
Skoda Octavia RS відрізнятиметься від звичайних ліфтбеків і універсалів четвертого покоління оригінальними бамперами, червоними гальмівними супортами, прямокутними патрубками вихлопної системи, дизайном колісних дисків і опціональним пакетом "антихром". До того ж у ліфтбека на п'ятій дверці з'явиться невеликий спойлер.
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Так виглядатиме Skoda Octavia RS/ RS Combi:
Крос-версія Scout виділятиметься збільшеним дорожнім просвітом, захисним пластиковим обвісом по периметру кузова, а також сріблястими накладками у нижній частині бамперів. Для "позашляхової" Octavia повнопривідна трансмісія може бути безальтернативною.
Офіційної інформації про технічну начинку Octavia RS немає: компанія Skoda підтвердила, що "заряджена" модель вперше вийде на ринок у версії з під'єднуваним гібридом і підкреслила, що прем'єра спортивної лінійки відбудеться 3 березня на Женевському автосалоні.
Так виглядатиме Skoda Octavia Scout:
Ймовірно, гамма силових агрегатів спортивних Skoda Octavia і Volkswagen Golf буде ідентична, так що бензинова Octavia RS отримає той же 245-сильний 2,0-літровий мотор, що і Golf GTI, дизельна RS буде тотожна 200-сильному 2,0-літровому Golf GTD, а електрифікована Octavia RS iV розділить начинку з 245-сильним гібрида Golf GTE.
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