У мережі з'явилися живі знімки "бюджетного" iPhone

Всі смартфони зняті лише зі зворотного боку / slashleaks

Опубліковані "живі" фотографії з макетами iPhone в трьох різних кольорах.

Вони дозволяють детально розглянути смартфони. Про це пише Slashleaks.

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Гаджети мають одинарну камеру і алюмінієву рамку. Всі смартфони зняті лише зі зворотного боку. Вихід нової лінійки iPhone відбудеться 12 вересня цього року. Раніше повідомлялося, що були названі ціни на всі гаджети нової лінійки iPhone. Бюджетна версія буде коштувати від 699 доларів.

У мережі з'явилися живі знімки iPhone XS

У мережі з'явилися живі знімки iPhone XS

У мережі з'явилися живі знімки iPhone XS

Днями у мережі також опублікували відео з ще неанонсованим смартфоном iPhone XS. Відео опублікували на YouTube-каналі ConceptsiPhone.

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