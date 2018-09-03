У мережі показали відео з новим iPhone XS

Ролик демонструє гаджет з великим екраном і золотим оздобленням. Презентація смартфона очікується 12 вересня.

У мережі опублікували відео з ще неанонсованим смартфоном iPhone XS. Компанія Apple має намір його показати широкій аудиторії 12 вересня, а поки за основними витокам був створений цей ролик. Відео опублікували на YouTube-каналі ConceptsiPhone.

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Презентація відбудеться менш, ніж через два тижні. Крім топових iPhone виробник також має подати Apple Watch Series 4 і 6,1-дюймовий "бюджетний" iPhone в різних кольорах.

Презентація відбудеться в рамках заходу під назвою Gather round.

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