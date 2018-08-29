Рідкісний iPhone продають за космічні гроші

Цей iPhone був зроблений інженерами Apple вручну в Купертіно.

На аукціоні США виставили лот з оригінальним iPhone 2G 2007 року, який був створений для внутрішнього користування Apple.

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Модель на 10 грамів важча, ніж звичайний iPhone 2G, який вийшов пізніше в 2007-му. Смартфон також працює на експериментальній операційній системі OS X, замість класичної OS 1. Але, найголовніше, – ця версія телефону була зроблена інженерами Apple вручну прямо в Купертіно, в той час як решта iPhone збирають в Китаї.

Рідкісний iPhone продають за космічні гроші

Ціна лота досягла $ 12,100, хоча покупку поки ніхто не зарезервував. Як рідкісний iPhone потрапив до продавця – невідомо.

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