Apple обіцяє безкоштовно відремонтувати браковані iPhone

Власникам бракованих iPhone 8 обіцяють безкоштовно усунути недоліки гаджета, але спочатку доведеться заплатити за попередній ремонт.

Партія смартфонів iPhone 8, яку вже відправили у вісім країн світу, виявилася бракованою. Виробник заявив про безкоштовний ремонт несправних гаджетів.

І ще: Apple готує революційний інтерфейс

Як повідомляється, заводський дефект виявлений у материнській платі пристрою, викликає зависання, самовільні перезавантаження і проблеми з включенням смартфона. Несправність була виявлена у невеликій кількості пристроїв, відправлених в Австралію, Китай, Гонконг, Індію, Японію, Макао, Нову Зеландію і США.

Щоб подивитися справність свого пристрою, компанія рекомендує клієнтам перевірити материнську плату за серійним номером гаджета на офіційному сайті. Всі дефектні смартфони будуть ремонтувати безкоштовно в сервісних центрах компанії. Але, якщо в країні людини, яка купила такий iPhone, немає сервісного центру Apple, їй доведеться відправити смартфон поштою.

При цьому, якщо у смартфона буде виявлений інший дефект, власнику необхідно буде спочатку оплатити його усунення, і тільки потім безкоштовно міняти несправну "материнку".

Читайте також: Apple підвищить автономність iPhone за допомогою нових дисплеїв