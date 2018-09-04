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Apple обіцяє безкоштовно відремонтувати браковані iPhone

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Всі дефектні смартфони будуть ремонтувати безкоштовно - фото 1
Всі дефектні смартфони будуть ремонтувати безкоштовно / mynet

Власникам бракованих iPhone 8 обіцяють безкоштовно усунути недоліки гаджета, але спочатку доведеться заплатити за попередній ремонт.

Партія смартфонів iPhone 8, яку вже відправили у вісім країн світу, виявилася бракованою. Виробник заявив про безкоштовний ремонт несправних гаджетів.

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Як повідомляється, заводський дефект виявлений у материнській платі пристрою, викликає зависання, самовільні перезавантаження і проблеми з включенням смартфона. Несправність була виявлена у невеликій кількості пристроїв, відправлених в Австралію, Китай, Гонконг, Індію, Японію, Макао, Нову Зеландію і США.

Щоб подивитися справність свого пристрою, компанія рекомендує клієнтам перевірити материнську плату за серійним номером гаджета на офіційному сайті. Всі дефектні смартфони будуть ремонтувати безкоштовно в сервісних центрах компанії. Але, якщо в країні людини, яка купила такий iPhone, немає сервісного центру Apple, їй доведеться відправити смартфон поштою.

При цьому, якщо у смартфона буде виявлений інший дефект, власнику необхідно буде спочатку оплатити його усунення, і тільки потім безкоштовно міняти несправну "материнку".

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Джерело: mynet
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