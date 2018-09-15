У мережі з'явилися шпигунські фото Nokia 9 та Nokia X7

З Китаю надійшла інформація відразу про два нових смартфони Nokia.

Анонімне джерело опублікувало в соцмережах фото компонентів флагманського Nokia 9 та Nokia X7.

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Як з'ясувалося, в обох гаджетах не буде елемента, який дратує велику кількість користувачів.

Nokia 9 буде без моноброви / gsmarena

Nokia X5 і X6, що вийшли раніше, мають виріз в екрані, тому передбачалося, що майбутній X7 отримає схожий дизайн. Фотографії дисплея апарату спростовують ці чутки. У смартфона буде великий екран зі співвідношенням сторін 18: 9 і без будь-яких вирізів. Аналогічна ситуація і з флагманським Nokia 9, фотографія дисплея якого також наочно демонструє рівну верхню сторону.

Nokia X7 буде без моноброви / gsmarena

У Nokia 9 також очікується п'ять камер ззаду з оптикою Zeiss. Поки вірогідно невідомо, для чого вони будуть використовуватися і що зможуть запропонувати власнику смартфона в плані зйомки. Щодо Nokia X7 є інформація, що він отримає новий 8-ядерний процесор Snapdragon 710.

Nokia 9 / gsmarena

Про дату презентації обох апаратів нічого не повідомляється.

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