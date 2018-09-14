Pocophone F1 пройшов випробування на міцність

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон перевірив на міцність бюджетний флагман Pocophone F1.

Блогер вирішив з'ясувати, на чому заощадив виробник, щоб створити найдоступніший смартфон на базі топового процесора Snapdragon 845, і як це вплинуло на "живучість" новинки.

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Екран Pocophone F1 прикритий загартованим склом Gorilla Glass, яке дряпається так само, як і в будь-якому іншому флагманському смартфоні. На цьому виробник вирішив не економити.

Корпус же виконаний з пластику, через що апарат легко подряпати. Крім того, на лотку для SIM-карт немає гумової заглушки, а це означає, що занурювати апарат у воду категорично не рекомендується. Екран з IPS-матрицею швидко вигорає під впливом вогню, але незабаром повертається в початковий стан.

Попри те, що корпус смартфона виконаний з пластику, при згинанні він лише трохи зігнувся, але не зламався. Зак Нільсон назвав Pocophone F1 одним з найміцніших смартфонів Xiaomi, що йому доводилося тестувати.

Нагадаємо, що раніше він тестував шалено популярний Xiaomi Redmi Note 5. Одразу ж попереджаємо, що його краще НЕ гнути!

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