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Nokia з п'ятьма камерами показали на фото

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Це буде найдорожчий смартфон Nokia - фото 1
Це буде найдорожчий смартфон Nokia / gsmarena

На зворотній стороні цього пристрою від Nokia розміщені одразу п'ять об'єктивів.

З'явився перший "живий" знімок смартфона Nokia 9 з п'ятьма камерами. На фото гаджет зображений зі зворотного боку, на якому розміщені п'ять об'єктивів.

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Судячи з усього, задня панель виконана зі скла. На корпусі смартфона також розміщена наклейка, на якій вказано номер моделі TA-1094. Виробник поки приховує інформацію про гаджет. Не розкривається також дата його презентації. Передбачається, що це буде найдорожчий смартфон компанії.

Іншої інформації про пристрій практично немає. Ймовірно, чіпом виступить Snapdragon 845, також не виключена поява вбудованого в дисплей сканера відбитків пальців. Принаймні, ззаду його не видно, а в фізичну кнопку спереду або збоку вже мало хто вбудовує сенсор.

На зворотній стороні цього пристрою від Nokia розміщені одразу п'ять об'єктивів - фото 274684
На зворотній стороні цього пристрою від Nokia розміщені одразу п'ять об'єктивів

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Джерело: gsmarena
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