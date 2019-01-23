У мережі з'явилися ціни на нові смартфони Samsung Galaxy S10

Напередодні анонсу лінійки топових смартфонів Samsung Galaxy S10 у мережу неодноразово витікали технічні характеристики, якісні рендери та навіть "живі" фото апаратів, які готуються до релізу.

Невідомою залишалася лише ціна новинок, але і цю таємницю інсайдерам вдалося розкрити до офіційної презентації.

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Італійські журналісти з посиланням на джерела, близькі до виробничої лінійки, опублікували ексклюзивну інформацію про дату надходження у продаж і ціновий діапазон майбутніх флагманів південнокорейської компанії.

За відомостями інтернет-ресурсу TuttoAndroid, всі пристрої серії будуть належати до топового сегмента. Джерело запевняє, що наведені цифри будуть актуальні на день початку продажів, який для європейського регіону, ймовірно, призначений на 8 березня 2019 року.

Рендер Galaxy S10

Такими можуть бути ціни на Galaxy S10:

Samsung Galaxy S10 Lite 6/128 ГБ – $ 908

Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – $ 1056

Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – $ 1340

Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – $ 1193

Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – $ 1477

Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ/1 ТБ – $ 1818

Також повідомляється, що гаджети надійдуть у продаж в різних кольорах корпусу: Galaxy S10 Lite – в чорному, білому, жовтому і зеленому; Galaxy S10 – в чорному, білому і зеленому; Galaxy S10 Plus – в чорному, білому, зеленому і двох лімітованих версіях.

Презентація флагманів Samsung відбудеться 20 лютого під час спеціального заходу Unpacked.

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