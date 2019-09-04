У мережі з'явилися фото секретної новинки Mercedes-Benz

Компанія Mercedes-Benz опублікувала тизери концепту, який представлять 10 вересня у Франкфурті. Йдеться про електромобіль з лінійки EQ, а саме – про передвісника серійного ліфтбека EQS.

Про ліфтбек EQS відомо, що його побудують на платформі MEA, розрахованій на машини з електричною силовою установкою. За неофіційними даними, модель укомплектують парою електромоторів (по одному на кожній осі), а їх сумарна віддача досягне 400 кінських сил. Запас ходу електромобіля складе близько 600 кілометрів – за цим показником новинка зможе скласти конкуренцію Tesla Model S і прийдешньому Porsche Taycan.

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Крім таємничого шоу-кара Mercedes-Benz привезе до Франкфурта AMG-версію компактного кросовера GLB. Новинка отримала форсований двигун, по-спортивному оформлений салон і доопрацьовану підвіску.

Однак динаміка семимісного GLB не вражає: автомобіль з 306-сильним мотором розганяється з місця до 100 кілометрів на годину за 5,2 секунди, тоді як хетчбеку A 35 потрібно на це всього 4,7 секунди.

У березні цього року стало відомо, що вся лінійка Mercedes-AMG у майбутньому буде електрифікована завдяки появі під'єднуваних гібридів. Уже з 2020 року "заряджені" моделі почнуть оснащувати блоком EQ Power +, який підвищить віддачу силових установок і дозволить проїжджати на електротязі в середньому до 50 кілометрів.

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