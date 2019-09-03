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Поквапилися: Lamborghini випадково опублікувала фото нового Sian
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Компанія Lamborghini розіслала своїм клієнтам зображення новітнього суперкара Sian. Знімок авто несподівано з'явився в офіційному додатку для смартфонів під назвою Lamborghini Unica.
У додатку оприлюднили і назву нового проєкту, і його ціну. Суперкар отримав ім'я Sian (поки неясно, що воно означає) і оцінений він у вражаючі $3,6 млн! Скільки саме Sian збирається побудувати Lamborghini, невідомо.
І ще: Прихований сенс відомих логотипів
Що стосується силової установки, то, за попередніми даними, заснована вона на тому ж 6,5-літровому V12, що використаний в екстремальному Lamborghini Aventador SVJ, але бензиновий мотор супроводили електричною надбудовою. Не виключено, що мова йде про стартер-генератор, з яким суперкар перетворюється на "м'який гібрид".
Цілком можливо, метою появи Sian стали проводи "на пенсію" флагманського Aventador, хоча за іншими даними компанія продовжить випускати суперкар аж до 2024 року. Швидше за все, всі подробиці Lamborghini оголосить під час дебюту Sian на виставці у Франкфурті.
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