Оновлений рейтинг найбажаніших авто серед українців

Минулого місяця ринок нових авто України неабияк підріс. Якщо порівнювати успіхи з показниками липня 2018 року, цей приріст склав 14%.

Ділимося даними аналітичного центру AUTO.RIA і розповідаємо про моделі, які в липні залучили найбільше уваги потенційних покупців.

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Варто зауважити, якщо від перегляду оголошень основна кількість людей перейде безпосередньо до покупки, список бестселерів українського авторинку істотно зміниться. Отже, представляємо вашій увазі п'ятірку найпопулярніших за результатами пошуку нових авто в Україні:

Kia Sportage. Пропозиція від 466 775 грн до 968 934 грн Renault Logan. Пропозиція від 272 900 грн до 465 900 грн Mercedes-Benz G-Class. Пропозиція від 2 885 050 грн до 13 411 119 грн Volkswagen Polo. Пропозиція від 422 400 до 582 082 грн Renault Sandero. Пропозиція від 256 900 грн до 416 669 грн

Kia Sportage

Renault Logan

Втім, деякі з перерахованих вище моделей традиційно є комерційно успішними в нашій країні. Наприклад, Kia Sportage – найбільш продавана в Україні нова машина протягом всього 2019 року, а Renault Logan і Renault Sandero входять до ТОП-10 бестселерів за результатами продажів останніх семи місяців.

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