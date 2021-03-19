У мережі з'явилася панорама Чумацького Шляху: над нею працювали 12 років

Фінський астрофотограф Джей-Пі Мецавайніо представив панораму Чумацького Шляху у високій роздільній здатності. На її створення йому знадобилося дванадцять років, з 2009 по 2021 рік.

У цілому йому довелося зробити 234 знімки. Потім він зібрав їх в 1,7-гігапіксельних мозаїчну картинку, пише Science Alert.

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"Причина, через яку в мене пішло так багато часу на це, полягає, природно, в розмірі мозаїки й тому факті, що зображення має велику глибину. Ще одна причина полягає в тому, що я зняв більшість фрагментів мозаїки як окремі композиції та публікував їх як окремі роботи, – розповів Мецавайніо. – Це призвело до появи складного набору зображень, які частково перекривалися безліччю необроблених областей. Час від часу я знімав відсутні елементи".

Фото у повній роздільній здатності можна пройти за цим посиланням.

Нагадаємо, минулої осені NASA й Інститут пошуку позаземного розуму SETI висунули припущення про те, що в межах Чумацького Шляху може перебувати близько 300 мільйонів потенційно населених планет. Вони вивчили дані телескопа Kepler.

А ще ми розповідали вам про те, що науковцям вдалося зробити надточне фото центру Чумацького Шляху. Результат їхньої роботи показали на відео на офіційному YouTube-каналі European Southern Observatory (ESO). Оригінальне фото "важить" 1,5 ГБ. Новий знімок спростував думку про безперервне зореутворення в галактиці.

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