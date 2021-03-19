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Космічний корабель ОАЕ надіслав фото найвищого вулкана Сонячної системи: вражаючий кадр

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Вулкан на горі Олімп - фото 1
Вулкан на горі Олімп / space

Перший в історії марсіанський космічний корабель Об'єднаних Арабських Еміратів тестував три свої інструменти, серед яких й 12-мегапіксельну камеру. Вона сфотографувала Червону планету у рамках підготовки до своїх наукових спостережень.

Камера Emirates Exploration Imager або EXI зробила приголомшливий знімок найбільшого вулкана у Сонячній системі. Гора Олімп досягає у висоту 26 км. За словами членів команди місії, в той час космічний корабель перебував на висоті близько 13000 км над поверхнею планети.

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EXI робить фотографії трійками, кожна з яких сфокусована на червоному, зеленому або синьому світлі. Потім вчені комбінують зображення для отримання зрозумілої для людини картини.

У перспективі, об'єднавши дані з усіх трьох інструментів протягом повного марсіанського року (687 земних днів), астрономи ОАЕ повинні поліпшити розуміння вченими того, як різні шари марсіанської атмосфери взаємодіють протягом дня і при зміні пір року.

Космічний корабель ОАЕ надіслав фото найвищого вулкана Сонячної системи: вражаючий кадр - фото 452182

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