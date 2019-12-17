Науковці створили надточне фото центру Чумацького Шляху: відео

Вчені створили найбільш детальне зображення центру галактики Чумацький шлях. Результат їхньої роботи показали на відео на офіційному YouTube-каналі European Southern Observatory (ESO). Оригінальне фото "важить" 1,5 Гб. Новий знімок спростував думку про безперервне зореутворення в галактиці.

Знімок вдалося зробити завдяки інфрачервоній камері HAWK-I. Отримане зображення чітко демонструє центральну частину нашої галактики крізь хмари зоряного пилу. Також вчені показали різницю між знімком камери телескопа і інфрачервоної камери.

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Завдяки цьому зображенню, вчені дізналися, що зореутворення в центрі галактики не було безперервним, як вважалося дотепер. Виявилося, що спалах зореутворення, що стався близько 1 млрд років тому, "породив" безліч зірок. Їхня загальна маса, ймовірно, досягла кількох десятків мільйонів Сонць.

Оригінальне фото має роздільну здатність 40303x17463 пікселів і займає 1,5 Гб. При цьому кутова роздільна здатність знімка всього 0,2 секунди дуги. Це еквівалентно тому, якби з Києва можна було розрізнити футбольний м'яч в Хмельницькому.

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