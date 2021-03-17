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На Юпітері зафіксували грандіозну світлову бурю: відео

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Світіння на Юпітері - фото 1
Світіння на Юпітері / nasa

Міжпланетна станція Юнона вперше зафіксувала полярний світловий шторм в атмосфері Юпітера. Це явище відбувається на обох полюсах газового гіганта.

Юпітер має найпотужніші полярні сяйва в Сонячній системі, однак побачити їх можна тільки в ультрафіолетовому спектрі, пише NASA.

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Полярні сяйва газового гіганта створюються постійним потоком високоенергетичних електронів, в основному з атмосфери супутника Іо. Вони прискорюються уздовж силових ліній магнітного поля до полюсів Юпітера, де попадають у верхні шари атмосфери і взаємодіють з газами, створюючи потужне світіння. Особливо захоплюючими є світанкові світлові бурі на Юпітері, під час яких відбувається інтенсивне підвищення яскравості і розширення сяйва на полюсах планети.

Однак такі бурі, вперше виявлені телескопом Хаббл в 1994 році, зароджуються на нічній стороні Юпітера, і з Землі можна було спостерігати тільки бічні види явища. Проте за допомогою станції Юнона вдалося зрозуміти, що ж відбувається на темній стороні планети і побачити явище "цілісно".

У міру обертання планети світанковий шторм переміщається разом з нею на денну сторону, де полярні сяйва випускають від сотень до тисяч гігаватів світла. Це щонайменше в десять разів більше за енергію, яку створюють звичайні сяйва Юпітера. Простеживши послідовність світанкових штормів газового гіганта, вчені прийшли до висновку, що вони дуже схожі на тип земних сяйв.

На Юпітері зафіксували грандіозну світлову бурю: відео - фото 451975

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