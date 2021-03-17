На Юпітері зафіксували грандіозну світлову бурю: відео

Міжпланетна станція Юнона вперше зафіксувала полярний світловий шторм в атмосфері Юпітера. Це явище відбувається на обох полюсах газового гіганта.

Юпітер має найпотужніші полярні сяйва в Сонячній системі, однак побачити їх можна тільки в ультрафіолетовому спектрі, пише NASA.

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Полярні сяйва газового гіганта створюються постійним потоком високоенергетичних електронів, в основному з атмосфери супутника Іо. Вони прискорюються уздовж силових ліній магнітного поля до полюсів Юпітера, де попадають у верхні шари атмосфери і взаємодіють з газами, створюючи потужне світіння. Особливо захоплюючими є світанкові світлові бурі на Юпітері, під час яких відбувається інтенсивне підвищення яскравості і розширення сяйва на полюсах планети.

Однак такі бурі, вперше виявлені телескопом Хаббл в 1994 році, зароджуються на нічній стороні Юпітера, і з Землі можна було спостерігати тільки бічні види явища. Проте за допомогою станції Юнона вдалося зрозуміти, що ж відбувається на темній стороні планети і побачити явище "цілісно".

У міру обертання планети світанковий шторм переміщається разом з нею на денну сторону, де полярні сяйва випускають від сотень до тисяч гігаватів світла. Це щонайменше в десять разів більше за енергію, яку створюють звичайні сяйва Юпітера. Простеживши послідовність світанкових штормів газового гіганта, вчені прийшли до висновку, що вони дуже схожі на тип земних сяйв.

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