У мережі знайшли двійника Мерилін Монро, і ця дівчина зачаровує (фото)

Шотландська блогерка не просто схожа на знамениту Мерилін Монро, а й мешкає у її домі та має власних фанатів. Цю розкішну білявку варто побачити!

Знайомтесь, Жасмін Чізвелл - 25-річна шотландська двійниця Мерилін Монро, яка навіть придбала помешкання зірки, аби бути ще більше подібною на секс-символ 1950-х. Дівчина проміняла шотландські гори на голлівудські пагорби, щоб здійснити свою мрію стати кінопродюсером.

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Білявка блогерка з містечка Карлук захоплює своєю схожістю на Монро і живе в її будиночку у Лос-Анджелесі. Жасмін регулярно ділиться екскурсіями розкішним домом за 2,7 млн доларів на своєму профілі в TikTok.

Відчайдушна шанувальниця стилю 1950-х розповіла, що ще у 17 років зрозуміла, що все йде не за планом: провал іспитів, розлучення батьків та відсутність бажання жити. Тоді дівчина почала брати участь у різноманітних дитячих шоу, щоб заробити гроші. Цей час став не просто переломним, адже відкрив у Жасмін любов до кіноіндустрії. У диплом з кіновиробництва зарядив її впевненістю та щастям.

І справді, красуня навіть працювала з продюсером "Шаленого Макса" Ієном Смітом, а також творцем музики до "Гаррі Поттера" Патріком Дойлом, які підтримали її з заявкою на магістерський курс у США.

У 22 Жасмін і не уявляла, як сама переїде до Лос-Анджелеса без знань про місто та без родини. Але їй пощастило зустріти ще одного шанувальника ретро і навіть поселитись у домі Мерилін Монро. Така історія про мрію, яку вдалось втілити у реальність і яка надихає шанувальників білявка. Їх, до слова, у дівчини понад 90 тисяч!

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