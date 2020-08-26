У мережі висміяли покупців, які "креативно" носять маски: фото

Пандемія коронавірусу добряче змінила життя людей по всьому світу, адже тепер маска – обов'язкова річ для будь-якого виходу з дому. Але дехто забуває про те, навіщо медичні маски потрібні. Саме таких відвідувачів закладів та магазинів висміяли в інтернеті.

На платформі Reddit користувач з ніком kiwiboy94 поділився епічним колажем, який за лічені години підкорив тренди, зібравши понад 28 тисяч балів та майже 600 коментарів. А все тому, що хлопець показав, як виглядає він на роботі, і в якому вигляді приходять до нього покупці.

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Не важко здогадатись, що йдеться про нехтування правилами безпеки, адже хлопець має на собі не лише маску, а й медичний щиток. А от відвідувачі носять маски будь-якими способами, але не так, як потрібно. Як додали коментатори, чомусь чимало покупців вважають, що під час розмови потрібно зняти свій захист, хоча це зовсім не логічно. Нагадуємо, що маска не гарантує на 100%, що ви не занедужаєте коронавірусом, але відчутно знижує ризики, якщо всі будуть її носити. Потрібно також дотримувати соціальної дистанції та пам'ятати про правила гігієни рук.

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