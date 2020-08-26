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Коронація: китайський художник зняв про документалку про COVID-19 в Ухані
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Китайський художник Ай Вейвей представив повнометражний документальний фільм Coronation ("Коронація") про вогнище коронавірусу в Ухані. Він продюсував фільм віддалено з Європи, а ролики для картини йому прислали десятки волонтерів і оплачуваних співробітників.
Кадри були таємно відзняті в госпіталях і карантинних зонах Китаю. Близько 500 годин відеоматеріалу він урізав, аби отримати двогодинний документальний фільм.
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"Фільм розповідає про те, як вірус змінив місто і розуміння особистого простору, показує цінність приватного життя в політизованому середовищі, міркує про труднощі, з якими довелося зіткнутися країнам і їхнім громадянам. Результат такої поведінки – суспільство, в якому немає довіри, прозорості та поваги до людяності. Попри рівень і швидкість, з якими Ухань впорався з пандемією, цей карантин підняв важливе філософське питання: чи може цивілізація вижити без гуманності? Чи зможуть нації покластися одна на одну без прозорості та довіри?" – йдеться в офіційному описі на сайті художника.
У стрічці показані перша реакція Китаю і жорсткі заходи влади, які були прийняті для боротьби з COVID-19, причому ціною великих людських втрат. В "Коронації" розповідається про нагальне будівництво спеціалізованих госпіталів, використання пересувних роботів-санітарів, які знезаражували вулиці і приміщення, введенні нових протоколів лікування та безпеки, а також багато іншого.
Життя міста, замкненого на карантин, зображене крізь призму простих людей, його мешканців: чоловіка, який зустрічав Новий рік у своєму рідному місті і не може повернутися додому в Ухань, ще одного героя, який приїхав з іншого міста для будівництва лікарень, живе в гаражі і ночує в машині, або сина, який намагається роздобути прах свого батька, який помер від COVID-19.
В Україні фільм можна подивитися на платформі Vimeo (перегляд платний). Спочатку Ай Вейвей хотів, щоб прем'єра фільму відбулася на одному з великих осінніх фестивалів, але картину не включили в конкурсну програму. Більш того, американські стрімінгові сервіси, в тому числі Amazon і Netflix, відмовилися від співпраці (Ай Вейвей вважає, що сервіси не бажають втрачати величезний китайський ринок через його конфлікт з владою, але представники Netflix виправдовуються і кажуть, що просто вже займаються виробництвом власного документального проєкту про коронавірус).
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