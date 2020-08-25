Безконтактні сани та соціальна дистанція: школа Сант розробила правила безпечного Різдва

Готуй сани влітку. Цього золотого правила дотримуються навіть британські Санта-Клауси, які сіли за парти, аби засвоїти нові правила роботи в умовах пандемії COVID-19. Розповідаємо, що зміниться у їхній роботі.

Цього року лондонська розважальна компанія Ministry of Fun, яка керує "Школою Санта-Клауса" ось уже 25 років, почала навчання раніше, ніж зазвичай. Організатори різдвяних візитів Санта-Клаусів вирішили зробити все можливе для того, щоб звести нанівець ризик інфікування своїх клієнтів.

Це цікаво: KFC на час пандемії відмовилася від слогана, який використовує уже 64 роки

Після навчання школа сповістить громадськість про те, що відвідування будинків Санта буде абсолютно безпечним. Перед виходом на роботу всім їм в обов'язковому порядку будуть вимірювати температуру. А ще у звичку Санта-Клаусів увійде дотримання кількох нехитрих вимог.

Санта-Клауси тепер будуть у захисних масках

Три елементарні правила Санта-Клауса

Засновник і тренер "Школи Санта-Клауса" Джеймс Ловелл запропонував своїм вихованцям дотримуватися трьох простих норм.

Перша – носіння фірмової маски Санти, зшитої із червоного оксамиту й облямованою білим хутром. Маска буде сприйматися дітьми абсолютно нормально, адже за довгі місяці пандемії цей аксесуар став для них звичним.

Друге правило – дотримання двометрової дистанції між Санта-Клаусом і дитиною під час привітання. Це жодним чином не вплине на магію навколо, вважає Джеймс Ловелл.

Крім того, їм потрібно буде дотримуватися соціальної дистанції

Третє нововведення – безконтактні санчата, на яких розмістяться подарунки. Той, кому вони призначені, просто потягне до себе сани за мотузочку, уникаючи близького контакту з Сантою.

За словами містера Ловелла, торік за вісім тижнів зимової активності Сант школа зареєструвала понад 1000 замовлень. Цьогоріч число бронювань буде вдвічі нижчим ніж зазвичай, вважає тренер.

Люди не зовсім впевнені в тому, що запрошувати Санта-Клауса додому абсолютно безпечно. Відтак, задача школи полягає в тому, аби переконати їх у зворотному.

Читайте також: Учені знайшли першого пацієнта, який повторно захворів COVID-19