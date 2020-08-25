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Безконтактні сани та соціальна дистанція: школа Сант розробила правила безпечного Різдва
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Готуй сани влітку. Цього золотого правила дотримуються навіть британські Санта-Клауси, які сіли за парти, аби засвоїти нові правила роботи в умовах пандемії COVID-19. Розповідаємо, що зміниться у їхній роботі.
Цього року лондонська розважальна компанія Ministry of Fun, яка керує "Школою Санта-Клауса" ось уже 25 років, почала навчання раніше, ніж зазвичай. Організатори різдвяних візитів Санта-Клаусів вирішили зробити все можливе для того, щоб звести нанівець ризик інфікування своїх клієнтів.
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Після навчання школа сповістить громадськість про те, що відвідування будинків Санта буде абсолютно безпечним. Перед виходом на роботу всім їм в обов'язковому порядку будуть вимірювати температуру. А ще у звичку Санта-Клаусів увійде дотримання кількох нехитрих вимог.
Три елементарні правила Санта-Клауса
Засновник і тренер "Школи Санта-Клауса" Джеймс Ловелл запропонував своїм вихованцям дотримуватися трьох простих норм.
Перша – носіння фірмової маски Санти, зшитої із червоного оксамиту й облямованою білим хутром. Маска буде сприйматися дітьми абсолютно нормально, адже за довгі місяці пандемії цей аксесуар став для них звичним.
Друге правило – дотримання двометрової дистанції між Санта-Клаусом і дитиною під час привітання. Це жодним чином не вплине на магію навколо, вважає Джеймс Ловелл.
Третє нововведення – безконтактні санчата, на яких розмістяться подарунки. Той, кому вони призначені, просто потягне до себе сани за мотузочку, уникаючи близького контакту з Сантою.
За словами містера Ловелла, торік за вісім тижнів зимової активності Сант школа зареєструвала понад 1000 замовлень. Цьогоріч число бронювань буде вдвічі нижчим ніж зазвичай, вважає тренер.
Люди не зовсім впевнені в тому, що запрошувати Санта-Клауса додому абсолютно безпечно. Відтак, задача школи полягає в тому, аби переконати їх у зворотному.
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