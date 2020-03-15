Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

У мережі стало вірусним епічне відео з прем'єром Норвегії через коронавірус

  • 49
Ерна Солберг - фото 1
Ерна Солберг / nettavisen

В інтернеті з'явилося кумедне відео, як Ерна Солберг, забувши про небезпеку рукостискань, намагається потиснути руку співрозмовниці. У цей час чоловік, який стояв поруч, не дозволяє їй цього зробити. Дивіться, як все було.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг і гендиректор Норвезького інституту громадської охорони здоров'я Камілла Столтенберг потрапили в курйозну ситуацію під час спільної прес-конференції. Вони спробували потиснути руки один одному, але їм перешкодили.

І ще: Коронавірус зближує: дивіться, як італійці співають на балконах під час карантину

Відомо, що прес-конференція, в якій брала участь прем'єр, проводилася на тлі смерті першої людини від коронавірусу у Норвегії.

Читайте також: Українські зірки знялися у проєкті на підтримку кампанії проти коронавірусу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+
  • 12 березня, 16:21
  • 2852
Що їли на Галичині 100 років тому: рецепти страв, які варто приготувати
  • 12 березня, 12:00
  • 279
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2166157
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл