У мережі стало вірусним епічне відео з прем'єром Норвегії через коронавірус

В інтернеті з'явилося кумедне відео, як Ерна Солберг, забувши про небезпеку рукостискань, намагається потиснути руку співрозмовниці. У цей час чоловік, який стояв поруч, не дозволяє їй цього зробити. Дивіться, як все було.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг і гендиректор Норвезького інституту громадської охорони здоров'я Камілла Столтенберг потрапили в курйозну ситуацію під час спільної прес-конференції. Вони спробували потиснути руки один одному, але їм перешкодили.

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Відомо, що прес-конференція, в якій брала участь прем'єр, проводилася на тлі смерті першої людини від коронавірусу у Норвегії.

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