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У мережі розсекретили особливості нового Ford Explorer
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Компанія Ford розсекретила позашляховик Explorer шостого покоління. Модель переїхала на задньопривідну платформу, отримала новий дизайн, розширений список електронних систем допомоги водієві та селектор режимів руху з налаштуваннями для руху по глибокому снігу і піску.
Новий Ford Explorer використовує "візок" CD6 від Lincoln Aviator другого покоління з поздовжнім розташуванням двигуна. Ця ж архітектура повинна лягти в основу наступного Mustang. Гамма двигунів позашляховика складається з турбодвигунів EcoBoost 2.3 I4 (304 сили і 420 Нм) і 3.0 V6 (370 сил і 515 Нм), суміщених з 10-діапазонним "автоматом" SelectShift. Машини з V6 – винятково повнопривідні, а оснащені базовою "четвіркою" можуть бути з приводом на задню вісь. Пізніше у позашляховика з'явиться гібридна версія, вона вже засвітилася на поліцейському перехоплювачі, і "гарячому" варіанті ST з твін-турбо 3.0 V6 від Lincoln Continental.
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Габаритна довжина новинки – 5050 міліметрів, ширина – 2004 міліметрів, висота – 1778 міліметрів. Колісна база збільшилася на 152 міліметри – до 3025 міліметрів.
Розширити можливості трансмісії покликана система вибору режимів руху Terrain Management System з сімома профілями роботи: звичайним, для бездоріжжя, глибокого снігу, піску (доступні тільки для повнопривідних машин), слизької дороги, спорту, для буксирування причепа, а також новий екорежим. Вибір кожного з них супроводжується відповідною тривимірною анімацією на 12,3-дюймовій віртуальній "приборці" (в початковій комплектації прилади аналогові).
З переходом на нову платформу у позашляховика стали кращими справи з буксируванням. Тепер він може тягати причепи масою до 2540 кілограмів, що на 12 відсотків більше, ніж у машини минулого покоління з мотором 3.5 EcoBoost.
В оснащення нового Explorer увійшли посилені гальмівні супорти, колеса розмірністю від 18 до 21 дюйма, адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання знаків обмеження швидкості, система поставарійного гальмування і при русі заднім ходом, асистент паркування і комплекс безпеки Co-Pilot360.
У базовому варіанті модель має три ряди крісел і сім місць. Спинки сидінь третього ряду оснащені електроприводом, другого – новим механізмом, що дозволяє справлятися з ними однією рукою.
Його розширена версія, Co-Pilot360 Assist+, крім базових систем, передбачає оснащення позашляховика круїз-контролем з можливістю повної зупинки, асистентом Evasive Steering Assist, що допомагає при об'їзді перешкод, функцією утримання в смузі руху, навігаційною системою з голосовою активацією.
Крім того, в список доступного обладнання для нового Explorer входять точка доступу 4G LTE Wi-Fi з одночасним під'єднанням до 10 пристроїв, мультимедійний центр з 10,1-дюймовим вертикальним дисплеєм, безпровідна зарядка для смартфонів, чотири USB-порти, три 12-вольтні роз'єми живлення, розетка на 110 вольтів, аудіосистема B & O з 14 динаміками і сабвуфером.
Збирати Ford Explorer шостого покоління будуть на заводі в Чикаго, там же, де випускають нинішні позашляховики. У американських дилерів модель з'явиться влітку цього року.
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