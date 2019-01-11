У мережі розсекретили особливості нового Ford Explorer

Компанія Ford розсекретила позашляховик Explorer шостого покоління. Модель переїхала на задньопривідну платформу, отримала новий дизайн, розширений список електронних систем допомоги водієві та селектор режимів руху з налаштуваннями для руху по глибокому снігу і піску.

Новий Ford Explorer використовує "візок" CD6 від Lincoln Aviator другого покоління з поздовжнім розташуванням двигуна. Ця ж архітектура повинна лягти в основу наступного Mustang. Гамма двигунів позашляховика складається з турбодвигунів EcoBoost 2.3 I4 (304 сили і 420 Нм) і 3.0 V6 (370 сил і 515 Нм), суміщених з 10-діапазонним "автоматом" SelectShift. Машини з V6 – винятково повнопривідні, а оснащені базовою "четвіркою" можуть бути з приводом на задню вісь. Пізніше у позашляховика з'явиться гібридна версія, вона вже засвітилася на поліцейському перехоплювачі, і "гарячому" варіанті ST з твін-турбо 3.0 V6 від Lincoln Continental.

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Габаритна довжина новинки – 5050 міліметрів, ширина – 2004 міліметрів, висота – 1778 міліметрів. Колісна база збільшилася на 152 міліметри – до 3025 міліметрів.

Новий Ford Explorer

Розширити можливості трансмісії покликана система вибору режимів руху Terrain Management System з сімома профілями роботи: звичайним, для бездоріжжя, глибокого снігу, піску (доступні тільки для повнопривідних машин), слизької дороги, спорту, для буксирування причепа, а також новий екорежим. Вибір кожного з них супроводжується відповідною тривимірною анімацією на 12,3-дюймовій віртуальній "приборці" (в початковій комплектації прилади аналогові).

З переходом на нову платформу у позашляховика стали кращими справи з буксируванням. Тепер він може тягати причепи масою до 2540 кілограмів, що на 12 відсотків більше, ніж у машини минулого покоління з мотором 3.5 EcoBoost.

Новий Ford Explorer

В оснащення нового Explorer увійшли посилені гальмівні супорти, колеса розмірністю від 18 до 21 дюйма, адаптивний круїз-контроль з функцією розпізнавання знаків обмеження швидкості, система поставарійного гальмування і при русі заднім ходом, асистент паркування і комплекс безпеки Co-Pilot360.

Новий Ford Explorer

У базовому варіанті модель має три ряди крісел і сім місць. Спинки сидінь третього ряду оснащені електроприводом, другого – новим механізмом, що дозволяє справлятися з ними однією рукою.

Новий Ford Explorer

Його розширена версія, Co-Pilot360 Assist+, крім базових систем, передбачає оснащення позашляховика круїз-контролем з можливістю повної зупинки, асистентом Evasive Steering Assist, що допомагає при об'їзді перешкод, функцією утримання в смузі руху, навігаційною системою з голосовою активацією.

Новий Ford Explorer

Крім того, в список доступного обладнання для нового Explorer входять точка доступу 4G LTE Wi-Fi з одночасним під'єднанням до 10 пристроїв, мультимедійний центр з 10,1-дюймовим вертикальним дисплеєм, безпровідна зарядка для смартфонів, чотири USB-порти, три 12-вольтні роз'єми живлення, розетка на 110 вольтів, аудіосистема B & O з 14 динаміками і сабвуфером.

Новий Ford Explorer

Збирати Ford Explorer шостого покоління будуть на заводі в Чикаго, там же, де випускають нинішні позашляховики. У американських дилерів модель з'явиться влітку цього року.

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