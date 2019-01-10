Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Компанія Hyundai підготувала для Детройта водневий суперкар

  • 11
Спорткар від Hyundai на водневих елементах - фото 1
Спорткар від Hyundai на водневих елементах / Motor

Спортивний підрозділ N марки Hyundai підготував для детройтського автосалону новий концепт-кар. За даними корейських ЗМІ, на моторшоу дебютує суперкар з силовою установкою на водневих паливних елементах.

Якщо не Hyundai, то хто ще зробить "заряджений" водневий автомобіль? – заявив керівник Hyundai N Альберт Бірман в інтерв'ю сайту Monogrpaph. – Ми компанія, яка володіє найбільш досконалими технологіями в цій галузі.

І ще: Представлена ​​"далекобійна" версія електрокара Nissan Leaf

Зацікавленість у такого типу машинах Hyundai продемонстрував у 2015 році, коли представив віртуальний N 2025 для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Силова установка прототипу складалася з чотирьох електромоторів, блоку водневих паливних елементів і проміжного накопичувача-суперконденсатора. Сумарна потужність – 884 "конячки".

Компанія Hyundai підготувала для Детройта водневий суперкар - фото 300107

Повітря через паливні комірки N 2025 прокачувала турбіна, що розкручується до 200 тисяч обертів на хвилину. Додаткову притискну силу створювала система повітроводів з трубок, які тягнуться з боків спорткара від передньої частини кузова до задньої осі. Таке рішення знайшло втілення і в реальному житті – на гоночному спортпрототипі Nissan GT-R LM Nismo.

Компанія Hyundai підготувала для Детройта водневий суперкар - фото 300108

Читайте також: Хто швидше? Усі моделі Tesla порівняли в епічній гонці

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4075
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1937
Українські колядки – ТОП 20 пісень про Різдво, які має знати кожен
  • 14.12.2018, 13:30
  • 198715
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Транспорт