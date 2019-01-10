Компанія Hyundai підготувала для Детройта водневий суперкар

Спортивний підрозділ N марки Hyundai підготував для детройтського автосалону новий концепт-кар. За даними корейських ЗМІ, на моторшоу дебютує суперкар з силовою установкою на водневих паливних елементах.

Якщо не Hyundai, то хто ще зробить "заряджений" водневий автомобіль? – заявив керівник Hyundai N Альберт Бірман в інтерв'ю сайту Monogrpaph. – Ми компанія, яка володіє найбільш досконалими технологіями в цій галузі.

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Зацікавленість у такого типу машинах Hyundai продемонстрував у 2015 році, коли представив віртуальний N 2025 для гоночного симулятора Gran Turismo 6. Силова установка прототипу складалася з чотирьох електромоторів, блоку водневих паливних елементів і проміжного накопичувача-суперконденсатора. Сумарна потужність – 884 "конячки".

Повітря через паливні комірки N 2025 прокачувала турбіна, що розкручується до 200 тисяч обертів на хвилину. Додаткову притискну силу створювала система повітроводів з трубок, які тягнуться з боків спорткара від передньої частини кузова до задньої осі. Таке рішення знайшло втілення і в реальному житті – на гоночному спортпрототипі Nissan GT-R LM Nismo.

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