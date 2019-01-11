Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні

Щомісяця в Україні реєструють мінімум один Ferrari.

Як показує статистика продажів преміальних і люксових автомобілів, останні роки є рекордними за приростом продажів, як в кількісному, так і в процентному співвідношенні. Що стосується марки Ferrari, офіційно вона "покинула" наш ринок, але наші люди не покинули її.

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Майже кожен місяць в Україні реєструють мінімум один суперкар Ferrari. Скільки ж їх всього?

32 Ferrari F430

Ferrari F430 11 Ferrari 599

Ferrari 599 12 Ferrari 360

Ferrari 360 16 Ferrari 612

Ferrari 612 18 Ferrari 458

Ferrari 458 7 Ferrari 488

Ferrari 488 15 Ferrari Berlinetta

Ferrari Berlinetta 22 Ferrari California

Ferrari California 12 Ferrari FF

Ferrari FF 4 Ferrari GTC4 Lusso

Варто відзначити, що в цьому випадку мова йде про офіційно зареєстровані Ferrari в Україні. Скільки їх насправді – однозначно сказати складно. Адже не варто забувати про авто на єврономерах.

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