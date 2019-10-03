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У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis

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Genesis GV80 покажуть до кінця року - фото 1
Genesis GV80 покажуть до кінця року

Салон преміального кросовера Genesis GV80 сфотографували під час дорожніх тестів в Еміратах. Завдяки світлинам можна оцінити передню панель, особливе кермо, висувний екран мультимедійної системи, а також блок керування кліматичною установкою.

Хоч приладова панель автомобіля, як і раніше, покрита захисною плівкою, шпигунські фотографії дозволяють помітити цифрову приладову панель та переконатися в наявності селектора вибору режимів руху. Традиційний для седанів Genesis джойстик автоматичної трансмісії поступився місцем шайбі, як на позашляховиках Land Rover.

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Судячи зі знімків екстер'єру закамуфльованого прототипу, дизайн серійних GV80 буде максимально наближеним до зовнішності концепт-кара, показаного два роки тому. Характерними рисами кросоверів Genesis стануть масивна п'ятикутна радіаторна решітка та двох'ярусна передня оптика.

У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis - фото 359040
У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis - фото 359036
У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis - фото 359038

За прогнозами інсайдерів, кросовер GV80 базуватиметься на шасі Genesis G80 другого покоління. Позашляховик отримає загальну з бізнес-седаном лінійку силових агрегатів, що складається з чотирьох- і шестициліндрових двигунів. Літраж моторів поки тримається в секреті: під капотом GV80 можуть з'явитися як V-подібні "шістки" об'ємом 3,3 і 3,8 літра, так і рядні "турбочетвірки" об'ємом 2,5 і 2,2 літра.

У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis - фото 359037
У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis - фото 359039

Світова прем'єра позашляховика Genesis GV80 відбудеться до кінця року, проте дата дебюту моделі досі тримається в секреті. Наразі гамма преміального корейського бренду складається з трьох седанів: G70, G80 і G90.

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Джерело: bobaedream
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