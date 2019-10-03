У мережі розсекретили дизайн інтер'єру кросовера Genesis

Салон преміального кросовера Genesis GV80 сфотографували під час дорожніх тестів в Еміратах. Завдяки світлинам можна оцінити передню панель, особливе кермо, висувний екран мультимедійної системи, а також блок керування кліматичною установкою.

Хоч приладова панель автомобіля, як і раніше, покрита захисною плівкою, шпигунські фотографії дозволяють помітити цифрову приладову панель та переконатися в наявності селектора вибору режимів руху. Традиційний для седанів Genesis джойстик автоматичної трансмісії поступився місцем шайбі, як на позашляховиках Land Rover.

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Судячи зі знімків екстер'єру закамуфльованого прототипу, дизайн серійних GV80 буде максимально наближеним до зовнішності концепт-кара, показаного два роки тому. Характерними рисами кросоверів Genesis стануть масивна п'ятикутна радіаторна решітка та двох'ярусна передня оптика.

За прогнозами інсайдерів, кросовер GV80 базуватиметься на шасі Genesis G80 другого покоління. Позашляховик отримає загальну з бізнес-седаном лінійку силових агрегатів, що складається з чотирьох- і шестициліндрових двигунів. Літраж моторів поки тримається в секреті: під капотом GV80 можуть з'явитися як V-подібні "шістки" об'ємом 3,3 і 3,8 літра, так і рядні "турбочетвірки" об'ємом 2,5 і 2,2 літра.

Світова прем'єра позашляховика Genesis GV80 відбудеться до кінця року, проте дата дебюту моделі досі тримається в секреті. Наразі гамма преміального корейського бренду складається з трьох седанів: G70, G80 і G90.

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