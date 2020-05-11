Аноніма бортпровідниця розповіла про найбрудніше місце у літаку

Стюардеса, яка захотіла залишитися анонімною, розповіла, яке місце в літаках вважається найбруднішими. За словами бортпровідниці, пасажирам краще ніколи не використовувати кишені крісла, оскільки їх практично не дезінфікують.

"Ми знаходимо там брудні серветки, лікарняні сумки, труси, шкарпетки, жуйки, огризки від яблук. А на наступному рейсі ви кладете туди свій телефон, який потім притуляєте до обличчя або ноутбук", – розповіла стюардеса.

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Водночас, недавні дослідження показали, що крім кишень на сидіннях попереду, також найбруднішими поверхнями в лайнерах стали ремені безпеки, підголівники і відкидні столики. Згідно із заявою експертів, на цих поверхнях були знайдені цвіль і бактерії кишкової палички у великих концентраціях.

Крім цього, бортпровідники розповіли, що часу обробити як слід всі поверхні перед наступним рейсом практично немає, тому більшу частину з них обприскують розведеним дезинфікуючим спреєм, які не можуть вбивати всі бактерії.

Співробітники авіакомпаній закликають ніколи не класти їжу на столики, а перебуваючи в салоні літака, мити руки з милом і дезінфікувати їх, а також поверхні, до яких будете торкатися.

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