У мережі розповіли, коли відбудеться презентація смартфонів Xiaomi CC

Слідом за чутками про випуск нової лінійки смартфонів Xiaomi, анонсом від засновника компанії та зливом перших фотографій майбутніх новинок у мережі з'явилася інформація про дату презентації амбітних молодіжних гаджетів.

Джерелом витоку став індійський інсайдер Мукул Шарма, котрий набирає популярність. Він раніше відзначився кількома точними прогнозами у мобільній індустрії. Опублікований банер демонструє дату анонсу смартфонів Xiaomi CC – презентація відбудеться вже 2 липня.

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Згідно з ранніми публікаціями, базова версія апарату під назвою Xiaomi CC9e отримає процесор Snapdragon 710, 5,97-дюймовий AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+ і загартованим склом Gorilla Glass 5, потрійну основну камеру (48 Мп + 8 Мп + 5 Мп) і 32 мегапіксельну фронталку, 6/8 ГБ оперативної та 64/128 ГБ вбудованої пам'яті відповідно, а також акумулятор на 3500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 18 Вт. Очікувана ціна смартфона – від $ 232.

Xiaomi CC9, за чутками, оснастять чипсетом Snapdragon 730, 6,39-дюймовим AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, 32-мегапіксельною фронтальною та потрійною основною камерою (48 Мп + 16 Мп + 12 Мп), 5/8 ГБ оперативки, 128 ГБ вбудованої пам'яті у всіх версіях, За автономність буде відповідати акумулятор на 4000 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 27 Вт, а також функцією ІЧ-пульта для управління електронікою. Ціна новинки приблизно стартує з позначки $ 377.

Інсайдер також поділився тизером ще одного смартфона, який може бути створений Xiaomi у колаборації з Meitu. Дебют загадкового пристрою під кодовою назвою "Маленька фея" також запланований на 2 липня, характеристики гаджета поки не оголошені.

Вірогідність опублікованої інформації поки не підтверджена виробником. Тому залишається лише дочекатися презентації.

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