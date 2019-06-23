Перший смартфон лінійки Xiaomi CC показали на реальних фотографіях

Під час анонсу нової лінійки молодіжних смартфонів CC глава Xiaomi Лей Цзюнь нічого не розповів про зовнішній вигляд або технічні характеристики майбутніх пристроїв. Завдяки витоку ми дізналися деякі специфікації одного з апаратів, а тепер в мережі з'явилися його перші реальні фотографії.

Через погану якість знімків оцінити дизайн пристрою складно. Можна лише відзначити наявність тонких рамок дисплея і невеликого краплеподібного вирізу під фронтальну камеру. До слова, на одній з фотографій видно кадр з офіційного тизера смартфонів CC.

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Практично на всіх знімках демонструється робота камери смартфона. Це натякає на просунуті фотоможливості пристрою. Нагадаємо, що сам Лей Цзюнь запропонував розшифровувати СС як Camera & Camera.

За наявною інформацією, одним зі смартфонів нової лінійки буде Xiaomi CC9. Йому приписують наявність 6,39-дюймового AMOLED-дисплея з роздільною здатністю Full HD +, восьмиядерного процесора Snapdragon 710 або 712, потрійної основної камери з роздільною здатністю 48 Мп, фронталки на 32 Мп і акумулятора на 4000 мАг з підтримкою швидкої зарядки.

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