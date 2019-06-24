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Xiaomi Mi Band 4 став найпопулярнішим браслетом в історії компанії

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Xiaomi Mi Band 4 побив рекорд попередника - фото 1
Xiaomi Mi Band 4 побив рекорд попередника

Компанія Xiaomi відзвітувала про перші результати продажів нового фітнес-трекера Mi Band 4, представленого всього два тижні тому в Китаї. За цей час браслет вже встиг встановити рекорд за швидкістю продажів. В Україні купити новинку можна буде з 27 червня.

Xiaomi оголосила через Weibo, що за перші 8 днів з моменту старту продажів поставки Mi Band 4 перевищили 1 мільйон пристроїв.

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У компанії запевняють, що через високий попит на новинку їй довелося відвантажувати в середньому по 5000 трекерів на годину. Для порівняння, Mi Band третього покоління дістався позначки у мільйон тільки через 17 днів після початку продажів.

Xiaomi за 8 днів продали мільйон Mi Band 4 - фото 336139

Нагадаємо, що Mi Band 4 отримав збільшений кольоровий AMOLED-дисплей, функцію управління відтворенням музики на смартфоні, водонепроникний корпус і до 20 днів автономної роботи.

В Україні продажі Xiaomi Mi Band 4 стартують 27 червня. Рекомендована ціна – 1299 гривень за версію без NFC.

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Джерело: Weibo
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