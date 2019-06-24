На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Xiaomi Mi Band 4 став найпопулярнішим браслетом в історії компанії
-
- 9
Компанія Xiaomi відзвітувала про перші результати продажів нового фітнес-трекера Mi Band 4, представленого всього два тижні тому в Китаї. За цей час браслет вже встиг встановити рекорд за швидкістю продажів. В Україні купити новинку можна буде з 27 червня.
Xiaomi оголосила через Weibo, що за перші 8 днів з моменту старту продажів поставки Mi Band 4 перевищили 1 мільйон пристроїв.
І ще: Xiaomi відмовилась від двох найпопулярніших лінійок смартфонів
У компанії запевняють, що через високий попит на новинку їй довелося відвантажувати в середньому по 5000 трекерів на годину. Для порівняння, Mi Band третього покоління дістався позначки у мільйон тільки через 17 днів після початку продажів.
Нагадаємо, що Mi Band 4 отримав збільшений кольоровий AMOLED-дисплей, функцію управління відтворенням музики на смартфоні, водонепроникний корпус і до 20 днів автономної роботи.
В Україні продажі Xiaomi Mi Band 4 стартують 27 червня. Рекомендована ціна – 1299 гривень за версію без NFC.
Читайте також: Xiaomi додасть в MIUI старі функції з голого Android
-
18:00Гороскоп на 25 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:55Названо 10 найкращих гастротурів світу
-
17:47Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа
-
17:42Xiaomi Mi Band 4 став найпопулярнішим браслетом в історії компанії
-
17:31SpaceX запустить у космос прах людей
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:19Молода картопля: рецепти, як приготувати улюблену страву вдома
-
17:13Науковці розповіли, як температура впливає на сон
-
16:57Модель Instagram розлютила фанів роликом на PornHub
-
16:43В Японії равлик влаштував справжній колапс на залізниці
-
16:12Citroen перестане випускати популярний кросовер C4 Cactus
-
16:00Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото
-
15:475 простих способів нормалізувати артеріальний тиск
-
15:306 секретів щасливого сімейного життя принца Гаррі та Меган Маркл
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:13На Марсі знайшли ознаки життя
-
14:51Звабливий демон: блогерка розбурхала гарячим образом
-
14:32OPPO показала смартфон з підекранною камерою на відео
-
14:19Переможець отримує все: Білл Гейтс назвав свою найбільшу помилку
-
13:50Інша Румунія у захопливих фото, які приковують погляд
-
13:25Дитина чи безхатько: Кім Кардашян розкритикували в мережі
-
12:52Акробати пройшли по канату між хмарочосами Нью-Йорка: відео
-
12:27Вставити флешку правильно: творець USB пояснив вічну проблему користувачів
-
11:59Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
-
11:46Яку погоду очікувати до кінця червня в Україні
-
17:47Ціна на біометричний паспорт зросте з липня: нова вартість документа
-
16:00Кабачки на зиму: рецепти приготування консервації кабачків у фото
-
11:59Киянка зробила шпагат на скляному мості: гарячі фото підірвали мережу
-
10:41Мессі – 32! Рідкісні фото, як змінювався найкращий футболіст світу
-
09:55Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто залишився у шоу після вокальних боїв
-
07:14Спека та дощі: прогноз погоди на 24 червня
- 23 червня
-
22:22Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
-
19:15Дівчина тижня: пишногруда бікіні-модель Ліна Перез, яка збуджує своїми формами (18+)
-
17:50Ці ознаки свідчать про те, що потрібно НЕГАЙНО поміняти матрац
-
14:55Як підготуватись до понеділка: три прості поради
-
12:53Медики нагадали про головне правило безпечного пікніка
-
10:27Найкращі пісні за тиждень: ідеальний плейлист для вихідних
-
08:55Експерти склали рейтинг якісних автомобілів
- 22 червня
-
21:2223 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:24Гороскоп на 23 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:55З якого віку дітям обов'язково носити сонцезахисні окуляри
-
11:26Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики
-
09:31Яку погоду очікувати 22 червня: точний прогноз по містах
- 21 червня
-
20:0015 крутих фішок з різних країн, які хочеться впровадити в Україні просто зараз
-
17:41Чорнобиль сьогодні: Netflix показав унікальні кадри відродження флори і фауни
-
16:10Такими Друзів ви ще не бачили: раритетні фото зі зйомок улюбленого серіалу
-
14:21Coca-Cola, Maggi, Milky Way та інша легендарна реклама з 90-х
-
13:02Христина Соловій – Любий друг: вийшов новий кліп в стилі серіалу Твін Пікс
-
10:24Анекдоти про відпочинок "все включено": веселі жарти про олінклюзив
-
07:15День літнього сонцестояння 2019: що можна і не можна робити 21 червня