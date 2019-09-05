У мережі розкрили технічні характеристики серійного електрокара Honda e

Компанія Honda опублікувала фотографії серійного зразка електрокара "e", а також підтвердила його характеристики. Публічний дебют новинки відбудеться на автосалоні у Франкфурті.

Серійний Honda e еволюціонував з концепту Urban EV 2017 року. По дорозі до конвеєра електрокар спробував по максимуму зберегти вигляд шоу-кара, тому на місці залишилися круглі фари з окантовкою ходових вогнів, люк порту зарядки на капоті, цифрова приладова панель у всю ширину салону та камери замість бічних дзеркал. При цьому серійний Honda e зробили практичнішим: на відміну від концепту у нього п'ять дверей замість трьох.

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На європейському ринку задньопривідний Honda e запропонують з двома електромоторами різної потужності: 100 або 113 кіловат (136 і 154 кінських сил відповідно) і 315 Нм крутного моменту. Батарея місткістю 35,5 кіловат-години забезпечить електрокару пробіг без підзарядки близько 220 кілометрів. За допомогою швидкісних станцій її можна наповнити до 80% за 30 хвилин.

Заявлений час розгону до "сотні" – вісім секунд рівно.

Honda e обладнають помічником зі штучним інтелектом – Honda Personal Assistant, функцією доступу до даних про стан автомобіля зі смартфона, віртуальним ключем і складним інформаційно-розважальним комплексом з п'яти дисплеїв з окремими екранами для водія та пасажира.

Попередні замовлення на Honda e почали приймати в кінці травня. Перші поставки машин клієнтам заплановані на весну наступного року.

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