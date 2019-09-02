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Електричний Volkswagen встановив рекорд "Дороги 99 поворотів"

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Volkswagen ID.R установив новий рекорд - фото 1
Volkswagen ID.R установив новий рекорд

Електричний прототип Volkswagen ID.R додав у свою скарбничку новий рекорд: пілот Ромен Дюма піднявся по серпантину, відомому як "Дорога 99 поворотів", на вершину гори Тяньмень за 7 хвилин 38,585 секунди. Це досягнення вперше зафіксували офіційно.

Гора Тяньмень глибоко пов'язана з китайською міфологією. Вона розташована на півдні країни і сягає 1519 метрів у висоту. На вершині розташовується природна арка "Небесні ворота" висотою 131,5 метра, до якої ведуть сходи з 999 сходинок. Volkswagen ID.R стартував з позначки 200 метрів над рівнем моря, а фінішував на 1300 метрах. Загальна протяжність колії – 10,906 кілометра.

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Попередній рекорд – 9 хвилин 51 секунди, належав Range Rover Sport SVR. Однак цей результат неофіційний, і тепер відправною точкою майбутніх заїздів стане час Volkswagen ID.R.

У нинішній конфігурації Volkswagen ID. R обладнаний двома електромоторами, сумарною потужністю 680 кінських сил і 650 Нм крутного моменту. Він здатний розігнатися до "сотні" за 2,25 секунди і досягти максимальної швидкості 270 кілометрів на годину. Колір лівреї для заїзду на Тяньмень, ймовірно, вибрали невипадково. У китайській культурі червоний часто пов'язують з удачею та везінням.

За останній рік Volkswagen ID.R встановив три рекорди на абсолютно різних за своїми параметрами трасах. Влітку 2018 року він став найшвидшим автомобілем в історії "Пайкс-Піку": французький гонщик Ромен Дюма на цілих 16 секунд покращив рекорд Себастьяна Льоба та Peugeot 208 T16. У червні 2019 ID.R отримав звання найшвидшого електрокара Нюрбургринга, а через місяць побив 20-річний рекорд зі швидкісного підйому на пагорб Фестивалю швидкості в Гудвуді.

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Джерело: Motor
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