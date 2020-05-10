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У мережі показали суперкар від Rolls-Royce

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Rolls-Royce - фото 1
Rolls-Royce / facebook

Новий автомобіль від Rolls-Royce виглядає доволі брутальним. Дивіться рендер конкурента Lamborghini і Ferrari.

Практично вся модельна лінійка Rolls-Royce, за винятком нещодавно представленого позашляховика Cullinan, складається з седанів.

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Така вузька спеціалізація зумовлена тим, що своїм основним завданням британська преміальна марка вважає комфортне переміщення власників з однієї точки в іншу. Уявити, яким би міг бути суперкар від британської марки, вирішив автомобільний дизайнер Райн Пріск. Райн показав середньомоторний спорткар від компанії. Цей автомобіль сподобається як любителям комфорту, так і фанатам позамежної швидкості.

У підписі до рендера дизайнер написав, що поєднати ці два елементи було доволі складно, але він задоволений результатом. І правда, автомобіль виглядає елегантно і водночас брутально.

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Джерело: facebook
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