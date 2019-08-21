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У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів

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Кладовища унікальних автомобілів - фото 1
Кладовища унікальних автомобілів

Всі ми знаємо, куди відправляються старі автомобілі – на звалище. Іноді таке видовище може просто дивувати. У мережі показали містичні кладовища автомобілів в різних куточках світу.

Німецький фотограф Дітер Клайн (Dieter Klein) вирішив представити добірку атмосферних фотографій з кладовищ автомобілів. Дітер об'їздив практично весь світ, щоб створити свою унікальну колекцію знімків.

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Франція, 2013 рік. Особливу увагу фотографа привертають автомобілі, які залишили в лісі: машини обростають мохом, рослинами, через них проростають навіть дерева, на кузові розквітають квіти. Все це виглядає якось надприродно і містично, деякі кадри наводять почуття страху.

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У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348949
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348950

Автомобілі та шкільні автобуси, які закинули. Штат Техас. Ці автомобілі, які стали частиною лісового ландшафту, могли б отримати друге життя: тут є рідкісні екземпляри, які можна було б продати за 100 000 долар, якби механіки погодилися реставрувати старі моделі.

Крім цього, дуже багато Дітер Клайн знайшов занедбаних кладовищ машин на території Німеччини і Швеції.

У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348952
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348953
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348954
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348955
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348956
У мережі показали містичні кладовища унікальних автомобілів - фото 348957

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