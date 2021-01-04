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У мережі показали, як виглядала Мерилін Монро в 12 років
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У мережі показали, як виглядала знаменита американська актриса Мерилін Монро в 12-річному віці.
Архівне фото опублікували на сторінці Historicana у Facebook. "Ще поки Норма Джин Бейкер (Мерилін Монро) в 12 років. США. 1938 рік", – йдеться в описі до знімка.
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Мерилін Монро народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. За своє недовге життя вона встигла стати культовою актрисою і секс-символом Америки. Світову популярність вона набула завдяки зйомкам у фільмах Ніагара, Джентльмени віддають перевагу блондинкам і Сверблячка сьомого року в 50-х роках.
Через психологічні проблеми, тривоги і безсоння, актриса на піку своєї слави стала приймати ліки: барбітурати, амфетаміни, а також алкоголь, проте це лише посилило її стан. 5 серпня 1962 року домробітниця Мерилін Монро знайшла її мертвою. Причиною смерті виявилося передозування барбітуратами. Офіційно було оголошено, що 36-річна актриса вчинила самогубство.
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