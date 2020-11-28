Блогерка перевтілилася в Мерилін Монро: тепер вона – зірка TikTok

Ми вже звикли, що TikTok – це вотчина зумерів. Місце, де можна дізнатися всі найактуальніші тренди, якими живе сучасна молодь. Але виявилося, що зіркою цієї платформи можна стати й без треків від модних реперів. Наша нова героїня – наочний приклад цього.

Знайомтеся з 26-річною Жасмін Чізуелл, яка живе так, ніби на дворі досі 1950-ті. Ну а сама блогерка – реінкарнація Мерилін Монро (черпає натхнення вона і в образах деяких інших культових блондинок). Як їй вдалося залучити вже 7,3 мільйона підписників, розповідаємо в нашому матеріалі.

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Крім того, що Жасмін схожа на секссимвол 1950-х зовні та старанно копіює її стиль, а також у цілому моду тієї епохи, так вона ще й живе у будинку, який колись належав самій Мерилін Монро!

Його Жасмін та її чоловік знайшли після того, як дізналися, що був зруйнований один з колишніх будинків актриси. Пара зацікавилася, де ще жила Монро, і дізналася, що один з будинків зараз саме виставлений на продаж. Йдеться про будинок у Бербанку, Каліфорнія, де Монро жила зі своїм другим чоловіком Джо Ді Маджо.

У своєму блозі Жасмін вдається поєднувати вінтажну тематику та цілком сучасні звичні для TikTok формати. Можливо, цим і пояснюється її успіх, адже не кожен день побачиш, як двійник Мерилін Монро танцює або бере участь в челенджах.

Свої відео блогер в основному присвячує моді, але також ділиться б'юті-порадами та розповідає, як зробити ідеальне фото.

Головним героєм відео іноді стає і сам будинок із зірковою історією. Так, ролик "Речі, які я знайшла в будинку Мерилін Монро" набрав понад 15 мільйонів переглядів. Жасмін показала підписникам журнали 1953 року і підпис, захований на балці.

Чоловік Жасмін, музичний продюсер Маверік Макнейл, підтримує захоплення дружини й також знімається у відео. Сама Жасмін "живе минулим" ось уже три роки – вона одягається тільки у вінтажний одяг або шиє його на замовлення за старими викрійками.

Чізуелл також вірить, що будинок іноді досі відвідує примара Монро, причому, судячи з усього, ставиться до нової господині прихильно.

"Відтоді, як я живу в цьому будинку, моє волосся стало набагато кращим. Я знаю, що це дійсно дивно", – ділилася вона в інтерв'ю з Vogue.

Чізуелл, дитинство якої пройшло між Единбургом і Глазго, з юних років була захоплена старими фільмами. Їх вона регулярно дивилася зі своєю бабусею. Жасмін подобалося, як одягнені Монро, Джейн Менсфілд, Грейс Келлі та Даяна Дорс, але її власний стиль був тоді далекий від дів Голлівуду.

"У мене не було впевненості в собі, щоб так одягатися. У мене був якийсь грубуватий стиль: з відтінками гранжу, з "Мартенс" і все таке", – розповідала Жасмін.

Усе змінилося, коли вона натрапила на Bésame, магазин вінтажної косметики, де вперше вона купила помаду та пудру для обличчя. Потім Жасмін почала колекціонувати вінтажні сукні та репліки вантажних суконь. Чоловік дівчини пішов її стопами та почав одягатися у вінтажний одяг приблизно через шість місяців після неї.

"Мені найбільше подобається мода 1958-1962 років", – відзначав він.

Подружжя разом прочісує пропозиції на Etsy, Ebay, стежать за пропозиціями аукціонних будинків, благодійних і вантажних магазинів.

"У мене близько 100 справжніх вінтажних предметів одягу і 50 реплік", – не без гордості заявляла Чізуелл.

При цьому знайти чоловічий одяг значно складніше. Річ у тому, що багато чоловіків зазвичай носили свій одяг доти, поки він остаточно не приходив у непридатність.

Жасмин також колекціонує речі, які якось були пов'язані з її кумирами. Наприклад, серед її улюблених вінтажних дизайнерів – Сейл, який шив плаття для Монро. Зірка TikTok також колекціонує ремені, зроблені з чистої міді, і деякі з них належали Лоретті Янг, актрисі 40-50-х років.

Свій образ Жасмин теж намагається зробити якомога більше автентичним. Наприклад, щоночі вона заплітає волосся на спеціальну шпильку у вигляді підкови, щоб зберегти ідеальну форму укладання.

"Я переглянула безліч відео на YouTube і знайшла старі книги про зачіски 1950-х років, в яких були різні поради та малюнки, як робити зачіски", – ділилася Жасмін.

Волосся вона фарбує кожні два тижні, щоб підтримувати ідеальний блонд. Оскільки Жасмін та її чоловік завжди в образі, то не дивно, що інтерес вони викликають не тільки у користувачів мережі, а й у звичайних перехожих.

Так, блогерка зізнавалася, що часто її навіть впізнають на вулиці. Втім, спілкування з незнайомцями не завжди приносить радість. Жасмін зізнавалася, що деякі відкрито глузували з неї. Але це зовсім не бентежить дівчину, адже частіше вона все-таки чує компліменти. А головне, дівчина впевнена, що нарешті знайшла своє справжнє "я", нехай і в образі Мерилін Монро.

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