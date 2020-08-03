Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують

25-річний данський студент Мадс Мадсен розфарбовує у фотошопі старі чорно-білі знімки історичних особистостей, подій або моментів, майстерно зображених фотографами. Художник публікує свої роботи на сторінці проєкту Colorizedhistory в фейсбуці.

Насолоджуйтесь портретами відомих особистостей минулого, які немов ожили завдяки появі кольорів. Тут і Мерлін Монро, і Одрі Хепберн, і Альберт Ейнштейн, і Джордж Оруелл.

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Незряча письменниця Хелен Келлер вітає Чарлі Чапліна.

Нікола Тесла з книгою Роджера Босковича Theoria Philosophiae Naturalis перед котушкою високочастотного трансформатора.

Одрі Хепберн, яка отримала у 1954 році премію "Оскар" за кращу жіночу роль – у фільмі "Римські канікули".

Французький письменник Віктор Гюго.

Мерилін Монро, сфотографована у 1957 році після довгої вечірки.

Британський письменник Джордж Оруелл (справжнє ім'я Ерік Артур Блер).

Альберт Ейнштейн.

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