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Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують

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Фото Мерлін Монро і Одрі Хепберн стали кольоровими - фото 1
Фото Мерлін Монро і Одрі Хепберн стали кольоровими

25-річний данський студент Мадс Мадсен розфарбовує у фотошопі старі чорно-білі знімки історичних особистостей, подій або моментів, майстерно зображених фотографами. Художник публікує свої роботи на сторінці проєкту Colorizedhistory в фейсбуці.

Насолоджуйтесь портретами відомих особистостей минулого, які немов ожили завдяки появі кольорів. Тут і Мерлін Монро, і Одрі Хепберн, і Альберт Ейнштейн, і Джордж Оруелл.

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Незряча письменниця Хелен Келлер вітає Чарлі Чапліна.

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419015

Нікола Тесла з книгою Роджера Босковича Theoria Philosophiae Naturalis перед котушкою високочастотного трансформатора.

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419019

Одрі Хепберн, яка отримала у 1954 році премію "Оскар" за кращу жіночу роль – у фільмі "Римські канікули".

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419014

Французький письменник Віктор Гюго.

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419018

Мерилін Монро, сфотографована у 1957 році після довгої вечірки.

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419016

Британський письменник Джордж Оруелл (справжнє ім'я Ерік Артур Блер).

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419017

Альберт Ейнштейн.

Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують - фото 419013

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Джерело: Mads Madsen
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